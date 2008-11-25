Киевсовет выделит землю строителям

На ближайшее заседание сессии Киевского городского совета будет вынесен ряд проектов решений о выделении земле различным строительным компаниям для возведения новых жилищных комплексов.

Проекты соответствующих решений внесены в повестку дня пленарного заседания, назначенного на 27 ноября. Текст повестки дня размещен на сайте Киевсовета.

В частности, планируется проголосовать по вопросам передачи земельных участков АО «ХК "Киевгорстрой" (для строительства жилых домов с объектами соцсферы и подземным паркингом (доотвод) на ул. Белецкой, 20 в Подольском районе); ООО «Центрагрострой» (для строительства и последующей эксплуатации жилищного комплекса на ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе); ЗАО "Познякижилстрой" (для строительства элемента-вставки жилого дома с комплексом объектов общественного обслуживания и крытыми автостоянками на бульв. Леси Украинки, 7-9 в Печерском районе); ООО "Стройжилстандарт" (земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищного комплекса со встроенными и пристроенными помещениями офисного и торгового назначения и наземным и подземным паркингами на ул. Ивана Кудри, 7 в Печерском районе).

Также депутатам будет предложено определиться относительно проекта решения о передаче земельного участка ЗАО "Молодежный жилищный комплекс "Оболонь" и Главному управлению по физической культуре и спорту исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) для строительства жилого дома со спортивно-оздоровительным комплексом и подземным паркингом, а также реконструкции существующего стадиона на бульв. Алексея Давыдова, 10-12 в Днепровском районе.

Под строительство жилых домов планируется вынести вопрос и о продаже земли. Так, ООО «ЛАККИ» просит городской совет продать ему земельный участок для строительства жилого дома с подземным паркингом на бульв. Леси Украинки, 9-а в Печерском районе г. Киева; ООО «Риэлти Групп» для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищного комплекса на ул. Кропивницкого, 3-5 в Печерском районе, а также ООО «Т.Е. Консалтинг» для строительства жилого дома с подземным паркингом в переулке Ивана Марьяненко, 14 в Печерском районе столицы.

В соответствии с повесткой дня заседания также депутаты будут рассматривать новый порядок размещения малых архитектурных форм в Киеве. Вопросы относительно тарифов в городе в повестку дня заседания сессии 27 ноября не внесены.

В целом депутаты должны рассмотреть в этот день 97 вопросов повестки дня и отдельные решения раздела “Разное”. На сессию вынесут также два протеста из столичной прокуратуры, один из которых касается решений Киевсовета от 28 августа этого года о передаче в частную собственность земельных участков в переулке Бастионный Печерского района для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений.

Справка УНИАН. Сессия Киевсовета на прошлом заседании 30 октября не рассматривала ни одного землеотвода под строительство жилищных комплексов. Перед этим, в частности, на заседании сессии 16 октября был только один вопрос о выделении земли под строительство жилья, 2 октября - два вопроса.