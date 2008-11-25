Высокодоходная недвижимость потеряет 60% стоимости - эксперты

После завершения финансового кризиса в Украине стоимость высокодоходных объектов недвижимости может снизиться на 40-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал соучредитель, управляющий партнер в компании DEOL Partners Руслан ОЛЕКСЕНКО в ходе третьего международного саммита Института Адама Смита “Недвижимость Украины”.

«На рынок выкинется волна дисконтированных объектов даже доходной недвижимости, которая генерирует доход. После кризиса, если мы ожидаем ставки капитализации на уровне 15-16%, если мы ожидаем снижение арендных ставок, мы смело можем говорить, что доходные объекты потеряют 40-60% от рыночной стоимости, которые мы имели до кризиса», - сказал он.

В свою очередь руководитель отдела консультационных услуг в области недвижимости в России и СНГ компании «Эрнст энд Янг» Ольга АРХАНГЕЛЬСКАЯ отметила, что на сегодня есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в недвижимость, но они ждут снижения стоимости объектов.При этом, по ее мнению, до января 2009 года на рынке не ожидается заключения инвестиционных сделок.

О.АРХАНГЕЛЬСКАЯ предполагает, что сроки заключения сделок уменьшатся, в то время как до кризиса они занимали от 4-х до 6-и месяцев.