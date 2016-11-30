"Хвосты" выросли на 20%: украинцы задолжали за отопление и горячую воду более 6 миллиардов

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в октябре по сравнению с показателем на конец сентября увеличилась на 21,3% и составила 6,1 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период не изменилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов осталась на уровне прошлого месяца и составляет 0,4 млрд грн.

При этом задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод сократилась на 10,5% - до 1,7 млрд грн.

По данным Госстата, в октябре украинцы уплатили за электроэнергию 1,8 млрд грн (86,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец октября составила 3,2 млрд грн.

Всего в октябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,6 млрд грн, что составило 56,9% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Волынской, Винницкой, Николаевской областях (152,9%, 106,9% и 101,6% соответственно), а самый низкий – в Херсонской, Ивано-Франковской, Луганской областях (27,2%, 25,2% и 33% соответственно).

Также сообщается, что за январь-октябрь 2016 года с населением было заключено 30,1 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 140,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в сентябре составила 4,8 млрд грн, электроэнергии – 3,1 млрд грн, квартплаты - 2,5 млрд грн, централизованного водоснабжения и водоотвода - 1,9 млрд грн, вывоза бытовых отходов - 0,4 млрд грн.