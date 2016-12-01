Монетизация субсидий не гарантирует целевое использование средств населением - Розенко

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

«Нет никаких гарантий, что, когда человеку придут эти средства, он использует их именно на оплату энергоресурсов. Сегодня есть субсидии в 3,5 тыс. грн, 4 тыс. грн. Для людей, которые получают 1200 грн пенсии, это значительные средства», - сказал он.

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При этом Розенко отметил, что монетизация остатка субсидий, который не будет использован населением благодаря экономии, может быть проведена в конце текущего отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.

Также в Минсоцполитики отмечали, что монетизация рассматривается сегодня как один из вариантов развития системы субсидий, что должно стимулировать население экономить энергоресурсы. В то же время есть два варианта монетизации: на уровне предприятий теплокоммунэнерго, когда им в денежной форме выплачиваются средства за субсидиантов, рассчитанные на основании социальных нормативов потребления, и на уровне населения, когда каждое домохозяйство получает средства на собственный счет.

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В Министерстве соцполитики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8,5 миллионов с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщали, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 млрд грн.