10% кредита МВФ должно пойти на выкуп недостроенного жилья

Ассоциация «Всеукраинский союз производителей стройматериалов и изделий» инициирует выделение 10% кредита МВФ по опосредованной стоимости недостроенного жилья для того, чтобы граждане-инвесторы не потеряли своих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава наблюдательного совета Ассоциации Иван САЛИЙ в ходе третьего международного саммита Института Адама Смита “Недвижимость Украины”.

По его словам, еще 10% кредита МВФ необходимо направить на финансирование инновационных строительных проектов, в частности автомобильных и железнодорожных мостов, развязок, киевского метрополитена, аэропортов и т. д.

При этом Ассоциация предлагает земельные участки под строительство доступного социального и жилья эконом-класса выделять бесплатно на протяжении пяти лет.

Кроме того, Ассоциация считает необходимым отменить НДС и налоговые сборы на высокоэффективное оборудование для отрасли строительных материалов, которое не производится в Украине, а также отменить НДС при строительстве жилья за счет кредитов.

Среди других предложений союза – введение моратория на повышение тарифов на железнодорожном транспорте.