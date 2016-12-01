Коммунальные услуги в Европе: больше всего платят в Дании, меньше всего – на Мальте (инфографика)

В Европе больше всего за коммунальные услуги платят в Дании. Датские хозяйства тратят 29,3% базового дохода на оплату жилья и воды, электричества и газа. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

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За Данией идут Финляндия (28,2%), Франция (26,4%), Швеция (26,0%), Чехия (25,9%) и Великобритания (25,6%).

Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Мальты - 10,1%, Литвы - 15,8%, Кипра - 16,6%, Эстонии - 18%, Болгарии, Португалии и Словении (по 18,8%), а также Венгрии (19,1%).

Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, средний процент платежа за коммунальные услуги в Украине составляет 9,79% от совокупного месячного дохода каждого домохозяйства, которое получило субсидию.

Ранее премьер-министр Владимир Гройман заявлял, что домохозяйства, получающие субсидию, будут тратить на оплату коммунальных услуг не более 20% совокупного дохода, а в среднем около 15% дохода.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, количество получающих субсидию домохозяйств достигнет своего прогнозного максимума в 8,5 млн в отопительном сезоне 2016-2017 годов и начнет постепенно уменьшаться со следующего года благодаря повышению доходов. При этом, по словам Розенко, необходимые расходы на финансирование субсидий могут вырасти в 2017 году до 52 млрд грн.

Сейчас субсидии в Украине получают порядка 6,4 миллиона домохозяйств.