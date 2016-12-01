"Напоминает дворец культуры": журналисты показали элитную недвижимость вице-премьера Кириленко (фото, видео)

Из окон дома открывается великолепный вид на Киев и его главные символы: Днепр, Лавра и памятник Родине-матери, передает Слідство.info.

Цена на такие квартиры, как у Кириленко, стартует сегодня здесь от 10 миллионов гривень.

Также семья вице-премьера владеет домом за 15 километров от Киева – в селе Иванковичи Васильковского района. "Загородная резиденция бывшего министра культуры, а ныне вице-премьера Кириленко всего в трех-пяти минутах пешком от центра села. С этой стороны села живут те, у кого денег хватило не только на дом, но и на немалый кусок земли. Особняк вице-премьера не теряется на фоне соседей. По размерам и архитектуре он больше напоминает дворец культуры", - говорится в расследовании журналистов.

Записана резиденция на жену чиновника — Екатерину Кириленко. Как указывается в выписке из реестра недвижимости, в 2013-м году она получила в подарок пять участков земли в Иванковичах. Вместе участки образуют единый массив на почти 80 соток.

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"Площадь дома более 900 квадратных метров. За ним — искусственный водоем. Далее участок расширяется. Затем ее пересекает ручей с двумя мостиками. За ним земля поднимается несколькими искусственными ярусами со ступеньками. И так до самого леса, граница с которым украшенная высаженными по периметру елями", - рассказывают журналисты.

Даже, если не считать услуги ландшафтного дизайнера — и дом и земля стоят немало, говорит Дени Седаков, эксперт по недвижимости: "Я бы оценил ну тысяч в пять долларов за сотку. В тринадцатом году такое могло стоить. Соответственно там около 400 тысяч долларов за участок. Такая ориентировочная цена на 2013 год".

Имя дарителя такого ценного подарка жене Кириленко неизвестно. А сам вице-премьер отказывается комментировать это.