В Киеве ноябрьские платежки за тепло в домах без счетчиков будут рассчитаны по новой методике

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«За ноябрь для домов, где пока не установлены счетчики или нет технической возможности их установить, начисления будут проведены по новому алгоритму. Киевляне получат платежки с такими показателями начисления за отопление, которые получают 90% киевлян, которые проживают в домах, где счетчики есть», - сказал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании «Киевэнерго» по счетам, суммы которых, по оценкам потребителей, превышающих нормы потребления тепловой энергии за две недели октября. По словам многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

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«Киевэнерго» объяснило высокие счета за отопление для домов без домового прибора учета тепловой энергии по методике, принятой Кабинетом министров (постановление №1057), согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

Председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк угрожает штрафами и административной ответственностью облгазам и теплокоммунэнерго в случае, если они не будут информировать население о возможности получения субсидий и рассрочки по платежам.