Нацкомиссия хочет повысить тарифы на тепло для бюджетных учреждений на 22%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена повысить тарифы на тепло для бюджетных учреждений в среднем на 22% - до 1345 грн/Гкал с 1105 грн/Гкал.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте комиссии.

Согласно документу, тарифы на тепло для других потребителей (кроме населения) планируется повысить также в среднем на 22% – до 1225 грн/Гкал с 1001 грн/Гкал.

При этом тарифы для религиозных организаций остаются неизменными.

«В связи с изменением цены на природный газ, тарифов на производство тепловой энергии на собственных ТЭЦ, АЭС, когенерационных установках, электроэнергию… были определены тарифы на тепловую энергию путем корректировки отдельных составляющих тарифов», - говорится в обосновательной части проекта.

Также на сайте комиссии опубликован проект постановления о повышении тарифов на услугу центрального горячего водоснабжения для всех категорий потребителей (кроме населения).

Данные проекты постановления комиссия планирует рассмотреть в пятницу, 2 декабря.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

Политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Сейчас это около 5,8 млн семей.

НКРЭКУ с июля повысила почти вдвое тарифы на теплоснабжение. К примеру, стоимость 1 Гкал тепла от компании «Киевэнерго» для потребителей увеличилась с 657,24 грн до 1416,96 грн.