По НСК «Олимпийский» нужен открытый конкурс - Томенко

Единственным выходом из ситуации, сложившейся вокруг реконструкции НСК «Олимпийский», и предупреждения коррупции при определении сметы и компании, которая будет вести эту реконструкцию, - это проведение открытого конкурса для самых известных строительных компаний Украины.

Так заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Николай ТОМЕНКО прокомментировал недавние дискуссии на заседании правительства относительно реконструкции НСК «Олимпийский», где Министерством по делам семьи, молодежи и спорта предлагалось определить без конкурса конкретную строительную компанию победителем и утвердить сумму расходов в 2 млрд. 114 млн. 726 тыс. 997 грн. при отсутствии окончательно утвержденного проекта этой реконструкции.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что заявленная Министерством по делам семьи, молодежи и спорта смета более чем в 2 млрд. грн. – «это, толерантно говоря, фантастика». Он обратил внимание на то, что до недавнего времени во всех правительственных документах фигурировала сумма около 1,5 млрд. грн., а также на сообщения СМИ, согласно которым на строительство нового стадиона в Донецке, а также на упорядочение прилегающей территории было потрачено 1,2 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Учитывая сегодняшнее удешевление большинства строительных материалов, а также отсутствие проекта реконструкции НСК «Олимпийский», рационально объяснить цифру, которую предлагало министерство, невозможно в принципе», - считает Н.ТОМЕНКО.

А поэтому, по его убеждению, правительство поступило правильно, не определив победителя конкурса, поскольку очевидно, что с точки зрения правовой и управленческой логики, необходимо провести открытый конкурс, по меньшей мере, среди всех известных строительных компаний Украины для их привлечения в реконструкцию НСК «Олимпийский».

«Такой конкурс даст возможность снять вопрос о лоббировании или возможной коррупции в действиях должностных лиц с целью поддержания какой-то конкретной строительной компании. А главнее всего, как утверждают специалисты в строительной сфере, - это позволит сэкономить около миллиарда гривен бюджетных средств в реконструкции НСК «Олимпийский», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

Кабмин также разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генерального подрядчика реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» по процедуре одного участника.

«Данное постановление определяет, что, учитывая уникальность, сложность и краткий срок проведения работ, все эти работы определены как специфические, в соответствии с этим правительство разрешило Минсемьи осуществлять процедуру закупки строительно-монтажных работ у одного участника», - отметил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, соответствующая закупка услуг будет осуществлена в течение десяти дней.