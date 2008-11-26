Минрегионстрой намерен защищать строителей

Министерство регионального развития и строительства вчера, 25 ноября, подписало Отраслевое соглашение на 2009-2011 годы с Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, в Отраслевом соглашении Минрегионстрой взял на себя обязательства оказывать строительным предприятиям помощь в сохранении и создании новых рабочих мест.

Министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА отметил, что сегодня из-за существенного падения объемов строительно-монтажных работ, из-за прекращения работ на строительных площадках, консервирования незавершенных объектов, появляется вопрос, как быть с работниками, которые задействованы в строительстве. По словам министра, часть предприятий уже начали кадровое сокращение.

«Подписывая на прошлой неделе Меморандум взаимопонимания, мы договорились совместно минимизировать кадровые потери. В нем мы обязались подписать соглашение с профсоюзами для выработки общей системы защиты работников строительства. Если предприятие будет вынуждено проводить кадровые сокращения, то только после согласования с профсоюзами. Решение об увольнении не может приниматься исключительно одной стороной - работодателем», - подчеркнул В.КУЙБИДА.

Кроме того, согласно соглашению, заработная плата строителя не может быть ниже установленного государством прожиточного минимума. «Нормы Отраслевого соглашения являются нормами прямого действия, и они распространяются на все строительные предприятия, независимо от форм собственности», - добавил министр.

Со стороны Минрегионстроя соглашение подписал министр регионального развития и строительства Украины В.КУЙБИДА, со стороны Центрального комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины - председатель Василий ЯНЬШИН.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября т.г. Министерство регионального развития и строительства подписало Меморандум о взаимопонимании со строительными организациями, производителями стройматериалов, профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.