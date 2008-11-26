Земля в Одесской области за неделю подешевела на 1,85%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 17 по 23 ноября т.г. снизилась на 1,85%, или на 188 долл., – до 9 970 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за минувшую неделю стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,98% (263 долл.) – до 13 048 долл./сотка, в Ильичевске – на 1,45% (192 долл.) – до 13 014 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 1,67% (153 долл.) – до 9 021 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – на 2,03% (172 долл.) – до 8 315 долл./сотка, в Беляевском районе – на 1,72% (81 долл.) – до 4 622 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство за октябрь т.г. снизилась на 1,73%, или 186 долл., – до 10 555 долл. за сотку.