Инвесторы не охладели к рынку недвижимости Украины – «DEOL Partners»

Европейские инвесторы сохраняют интерес к украинскому рынку торговой недвижимости, считают эксперты компании «DEOL Partners» по итогам участия в выставке торговой недвижимости «MAPIC-2008» в Каннах (Франция) 19-21 ноября т.г. Выставка продемонстрировала несколько ключевых тенденций, которые имеют непосредственное отношение к украинскому рынку торговой недвижимости.

В частности, интерес к украинскому рынку торговой недвижимости со стороны европейского бизнеса сохраняется, о чем свидетельствует посвящение Украине отдельной конференции: «Инвестиции в Украину – удачно ли выбрано время?».

Также отдельных конференций удостоились Турция, Марокко и Индия.

«Конференция собрала представителей инвестиционных и розничных компаний, ищущих возможности выхода на украинский рынок. Однако ключевыми сдерживающими факторами для иностранных инвесторов, как показала конференция, является политическая нестабильность в Украине и высокий уровень коррумпированности власти», – считает управляющий партнер компании «DEOL Partners» Руслан Олексенко.

Как отметила директор по стратегическому развитию «DEOL Partners» Марина Рымаренко, большинство европейских инвесторов рассматривают возможность выхода на украинский рынок через франчайзинговых партнеров. «По понятным причинам многие ритейлеры не хотят рисковать своим капиталом при выходе на украинский рынок, особенно в период кризиса. Безусловно, это сдерживает развитие розничной торговли в Украине», – добавила она.

В компании отметили, что из-за мирового финансового кризиса в этом году выставка стала площадкой для ведения переговоров на уровне руководителей и собственников компаний, сократилось количество менеджеров среднего звена и посредников в принятии решений.

«Также мы отметили уменьшение количества инвесторов со спекулятивным интересом на рынке недвижимости. В то же время, стратегические инвесторы в девелопмент изменили свои предпочтения относительно объектов инвестирования. Если раньше более привлекательными для инвесторов были земельные участки с концепциями, то сегодня инвестиционную привлекательность приобрели готовые объекты, генерирующие денежный поток, либо объекты на последних стадиях строительства», – сказал Р.Олексенко.

На выставке MAPIC-2008 были представлены стенды 18 украинских компаний (из них 11 – девелоперские), что на три больше, чем в прошлом году. Однако доля украинских компаний в общем количестве экспонентов (1050) все еще остается очень небольшой.

Основными направлениями деятельности компании «DEOL Partners» являются девелопмент коммерческой недвижимости, управление инвестициями в коммерческую недвижимость, профессиональные услуги в сфере коммерческой недвижимости.

Компания сопровождает проекты строительства бизнес-центра «Леонардо» (Киев), сеть сервисных апартаментов длительного проживания «Senator Apartments», «Kyiv Airport City», «Mall of Ukraine» и др.

Инвестором проекта «Mall of Ukraine» является международный инвестиционный фонд «Investrong». Партнером проекта выступает компания «Inter Media Group».

Собственником «U.A. Inter Media Group Limited» является Валерий Хорошковский.