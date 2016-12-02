В Украине подняли тарифы на тепло для всех потребителей, кроме населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепло для бюджетных учреждений в среднем на 22% - до 1345 грн/Гкал с 1105 грн/Гкал.

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Соответствующее решение комиссия единогласно поддержала на заседании 2 декабря.

Тарифы на тепло для других потребителей (кроме населения) вырастут также в среднем на 22% – до 1225 грн/Гкал с 1001 грн/Гкал.

В комиссии отметили, что принятие данного решение обусловлено изменением цены на природный газ, тарифов на производство тепловой энергии на собственных ТЭЦ, АЭС, когенерационных установках, электроэнергию.

Кроме этого комиссия повысила тарифы на услугу центрального горячего водоснабжения для всех иных категорий потребителей, кроме населения.

Так, например, тариф "Киевэнерго" на услугу центрального горячего водоснабжения для бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения) вырастет на 20,1% – до 73,87 грн, а для религиозных организаций – на 0,3%, до 40,6 грн.

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В пресс-службе комиссии отметили, что данные изменения вступят в силу после официального опубликования в газете «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

Политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Сейчас это около 5,8 млн семей.

НКРЭКУ с июля повысила почти вдвое тарифы на теплоснабжение. К примеру, стоимость 1 Гкал тепла от компании «Киевэнерго» для потребителей увеличилась с 657,24 грн до 1416,96 грн.