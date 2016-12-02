Компенсация кредита на утепление дома составит от 20% до 50% - вице-премьер Зубко

Фонд энергоэффективности будет компенсировать от 20% до 50% кредитных средств, выделенных на утепление индивидуальных домов и ОСМД по трем пакетам энергоэффективности.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Чтобы банки быстро выдавали кредиты, а Фонд энергоэффективности – компенсации по этим кредитам, разработано три пакета: "Легкий", "Комплексный", "Приватный". Пакеты отличаются оценочной стоимостью работ, сроком их реализации и уменьшением в результате модернизации платежей за газ и коммунальные услуги. Домовладелец будет выбирать пакет для получения от 20% до 50% общей стоимости проекта", - цитирует Зубко пресс-служба.

Также сообщается, что для получения денег от Фонда энергоэффективности владельцу дома или ОСМД нужно будет собрать пакет документов: сертификат энергоаудита, документы для представления в банк. А после утверждения пакета с банком, надо будет подписать договор со строительной компанией и после этого получить банковский кредит. Лишь по завершении работ фонд выплатит компенсацию.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по выдаче населению "теплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.

Программа выдачи "теплых кредитов" началась в апреле 2015 года. Тогда правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.