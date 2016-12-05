Коммунальное предприятие Киева похитило из бюджета города 100 миллионов - ГФС

Государственная фискальная служба выявила коммунальное предприятие, должностные лица которого похитили из бюджета города Киева 100 млн грн через конвертационный центр, сообщила пресс-служба ГФС.

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"Установлено, что должностные лица одного из коммунальных предприятий занимались хищением средств, выделенных из бюджета Киева. Деньги переводились в наличные через транзитно-конвертационную группу предприятий. ... Всего злоумышленники подозреваются в хищении 100 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пяти обысков была обнаружена и изъята черная бухгалтерия, первичная документация и компьютерная техника. Кроме того, было установлено местонахождение одного из фигурантов расследования, который с начала года находился в розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса.

"В ходе проведения обыска по месту укрытия злоумышленника были изъяты шесть единиц незарегистрированного боевого и охотничьего оружия и более 200 единиц боеприпасов", - говорится в сообщении.