В Великобритании замедлился рост цен на жилье

В Великобритании в ноябре 2016 года средняя стоимость домов и квартир увеличилась на 4,4% за год. Это стало самым низким показателем с января 2016 года.

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По данным строительной ассоциации Nationwide, за ноябрь 2016 года цены на жилье в Великобритании выросли на 0,1%. Средняя стоимость недвижимости в стране составила €243 700, пишет The Guardian.

Несмотря на замедление темпов роста цен, главный экономист Nationwide Роберт Гарднер считает, что последнее ноябрьское повышение находится в целом в русле общей тенденции положительной динамики с начала 2015 года. Так, в октябре 2016-го годовой рост составил 4,6%, передает Prian.ru.

По мнению главного экономиста компании IHS Global Insight Говарда Арчера, в ближайшей перспективе цены на жилье в Великобритании немного подрастут. Тем не менее, в 2017 году они «попадут под растущее давление» и могут снизиться примерно на 2%. Поддержать их «на плаву» мог бы лишь дефицит объектов на рынке.