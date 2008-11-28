Строительная компания «ГЕРЦ» снизила цены на жилье

Совет директоров Группы компаний «ГЕРЦ» (Донецк) принял решение о снижении цен на жилую недвижимость на 7%.

Как сообщила УНИАН PR-менеджер ГК «ГЕРЦ» Юлия БЕЛАЯ, данное решение было принято 26 ноября. Стоимость квартир уменьшена и зафиксирована в гривнях на все жилые дома, которые построила или еще строит компания «ГЕРЦ».

Цену квадратного метра пересмотрели согласно Меморандуму о взаимопонимании, который на прошлой неделе подписали участники строительного рынка и Минрегионстрой.

Президент компании Александр РОТОВ отметил, что если все, кто подписал Меморандум, выполнят свои обязательства, то стоимость квадратного метра может опуститься еще на 3%.

В компании подчеркнули, что стоимость квадратного метра жилья напрямую зависит от стоимости строительных материалов. Согласно Меморандуму, ожидается снижение цены на пять видов основных стройматериалов: цемент, щебень, песок, сыпучие стройматериалы и металл.

Справка УНИАН. Группа компаний «ГЕРЦ» создана в 1990 году в Донецке. Объединяет несколько крупных предприятий строительной и смежных отраслей.

Основными направлениями деятельности предприятия являются: управление строительными проектами; строительство жилой и коммерческой недвижимости; комплексное проектирование объектов; девелопмент.

Группой компаний «ГЕРЦ» возведено около десятка завершенных крупных и 40 малых объектов, ремонт и восстановление в Донецке библиотеки им Н.К. Крупской, часовни Св. Варвары, театра Кино им. Т.Г.Шевченко, здания «Укрпромводчермет», Ожогового центра ИНВХ им. В.К. Гусака АМН Украины, городского Дворца культуры.