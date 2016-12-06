Продажи недвижимости на Кипре взлетели почти на 50% за год

По данным Земельного регистра, из этих 651 договоров на покупку недвижимости 463 (71%) были заключены местными жителями, а 188 (29%), - иностранцами, пишет Prian.ru.

"За иключением Фамагусты, где продажи упали на 42% за год, покупательская активность увеличилась по всех городах страны. Лидировал в этом отношении Лимассол (+82%), за ним следуют Никосия (+43%) и Ларнака (+3%)", - говорится в сообщении.

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За первые 11 месяцев 2016 года продажи недвижимости на Кипре выросли до 5 929 сделок, или на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Покупательская активность увеличилась на 48% в Лимассоле, на 28% в Фамагусте, Никосии и Пафосе, на 24% в Ларнаке.

Продажи недвижимости иностранцам в ноябре 2016-го выросли на 31% за год до 188 сделок. За исключением Фамагусты, где покупательская активность нерезидентов упала на 42%, она увеличилась во всех регионах страны. Лидировали по этому показателю Лимассол (+82%), Пафос (+74%), Никосия (+43%) и Ларнака (+3%).