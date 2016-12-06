Минрегион намерен изменить 22 строительные нормы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено изменить 22 строительные нормы (ГСН) для соответствия современным стандартам до конца 2017 года.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в комментарии УНИАН.

«Надо внедрять новые либо менять старые строительные нормы. Мы подготовили список из 22 строительных норм, которые хотим изменить к концу 2017 года. Готовятся проекты новых норм, потому что время вынуждает их менять. Например, нужно отменить наличие в высокоэтажных домах мусоропроводов, а также адаптировать строительные нормы под современные технологии», - сказал заместитель министра.

Парцхаладзе также отметил, что министерство готово к сотрудничеству и будет учитывать общественное мнения и рекомендации по улучшению государственных строительных норм.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко определил приоритетные задачи, которыми займется Парцхаладзе на новом посту, а именно - дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно с международными практиками, а также привлечение инвестиций.