В Украине подорожали строительные работы

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,1%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 15,8%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 6,1%.

При этом стоимость СМР в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем выросла на 1,2% (в сентябре стоимость по отношению к августу выросла на 1%).

Наибольший рост цен на СМР в октябре зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 1,7%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,3%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.