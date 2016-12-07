В Украине могут упростить продление договора аренды земли для зданий, которые введены в эксплуатацию

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено упростить процедуру продления договора аренды земли для зданий, которые введены в эксплуатацию.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в комментарии УНИАН.

«По сегодняшнему законодательству, чтобы продлить договор аренды необходимо пройти сессию горсовета, он не может забрать землю под зданием, но нужно пройти много комиссий и процедур, а это не один месяц и, соответственно, возможность коррупции. Мы намерены упростить процедуру продления договора аренды для зданий, которые введены в эксплуатацию и дать возможность заключать договора администрации», - сказал заместитель министра.

Парцхаладзе отметил, что министерство хочет сделать земельное законодательство более гибким для отрасли строительства в целом, чтобы привлечь инвесторов и уйти от коррупционных схем.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко определил приоритетные задачи, которыми займется Парцхаладзе на новом посту, а именно - дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно с международными практиками, а также привлечение инвестиций.