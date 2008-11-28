Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Украине сократятся вдвое

Объем ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2009 году упадет приблизительно в два раза по сравнению с 2008 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня на брифинге озвучил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

"Поэтому нам надо быстро принять законы, которые помогут строительным организациям завершить то, что они начали, продать и начать новые объекты", – сказал он.

В то же время, по его прогнозу, объем жилого строительства в 2008 году останется приблизительно на уровне прошлого года.

По словам министра, точные цифры он сможет назвать только через две недели.