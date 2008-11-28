Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Украине сократятся вдвое
17:03, 28 ноября 2008Недвижимость
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В 2009 году
Объем ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2009 году упадет приблизительно в два раза по сравнению с 2008 годом.
Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня на брифинге озвучил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.
"Поэтому нам надо быстро принять законы, которые помогут строительным организациям завершить то, что они начали, продать и начать новые объекты", – сказал он.
В то же время, по его прогнозу, объем жилого строительства в 2008 году останется приблизительно на уровне прошлого года.
По словам министра, точные цифры он сможет назвать только через две недели.
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