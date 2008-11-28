Киевсовет не отменил решения о застройке Жукового острова

Киевский городской совет отказался удовлетворить протест заместителя прокурора города Киева, в котором он требовал отменить решение о передаче коммерческой структуре 6 гектаров земли под застройку на острове Жуков.

Протест был рассмотрен депутатами Киевсовета на заседании сессии 27 ноября.

“Киевский городской совет, рассмотрев протест заместителя прокурора города Киева от 26.09.2008 на решение Киевсовета от 21.12.2006 “О передаче обществу с ограниченной ответственностью “АВ-медгруп” земельного участка для обустройства реабилитационно-оздоровительного центра, зоны отдыха на о.Жуков в Голосеевском районе Киева”, считает невозможным его удовлетворение”, - отмечается в решении Киевсовета.

В протесте прокуратуры отмечалось, что вышеупомянутое решение Киевсовета принято вопреки требованиям действующего законодательства, в частности, были нарушены нормы Земельного кодекса Украины - не получено согласие на разработку проекта отвода земли и не согласовано его в соответствующих органах, а выводы, которые содержатся в проекте отвода, выданы на стадии предварительного согласования проекта. Кроме того, на сегодня нет детального плана указанной территории, не разработано градостроительное обоснование, а также не учтены замечания экспертизы относительно проекта землеустройства.

В ответ на это в Киевсовете отмечают, что решение о передаче “АВ-медгруп” земли принято в порядке, установленном действующим законодательством Украины, по результатам рассмотрения проекта отвода земельного участка, который, согласно Земельному кодексу, согласован с рядом соответствующих управлений и получил заключение государственной экспертизы землеустроительной организации. Депутаты также отмечают, что нормами действующего законодательства Украины и специальным законом в сфере урегулирования земельных отношений не запрещен отвод земли в случае отсутствия разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет своим решением от 21 декабря 2006 г. передала ООО “АВ-медгруп” в долгосрочную аренду земельный участок на о.Жуков площадью 6 га, в том числе 3,29 га в пределах прибрежной защитной полосы. Этим решением Киевсовет внес изменения в Программу развития зеленой Киева до 2010 г. и концепции формирования зеленых насаждений, исключив из перечня территорий природозаповедного фонда данный земельный участок.

27 октября с.г. прокуратура столицы сообщила, что по ее протесту прекращено уничтожение зеленых насаждений на Жуковом острове в Голосеевском районе столицы. В сообщении отмечалось, что во исполнение решения Киевсовета о передаче ООО “АВ-медгруп” в аренду на 10 лет земельного участка общей площадью 6 га для обустройства реабилитационно-оздоровительного центра и зоны отдыха на острове Жуков, было подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации, которым землепользователю разрешено снести 2179 деревьев и 3079 кустов.