В Госэнергоэффективности сообщили, на что берут "теплые" кредиты большинство украинцев

Большинство украинцев берут "теплые" кредиты на замену старых окон на окна с энергосберегающим стеклом в рамках правительственной программы энергоэффективности.

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-служба госэнергоэффективности.

"67% физических лиц привлекли кредитные средства на замену окон на новые с энергосберегающим стеклом. Средства на материалы по теплоизоляции внешних стен, подвальных помещений, фундамента освоили почти 17% участников программы, а 13% домохозяйств заинтересовались заменой газовых котлов на твердотопливные", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что 51% ОСМД-участников программы привлекли деньги на замену окон в подъездах многоэтажек, а более 10% - на установку узлов учета воды и тепла.

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Согласно сообщению, с момента старта программы ее участниками стали более 206 тысяч украинских семей, которые привлекли 2,7 миллиарда гривень, а правительство возместило более 1,1 миллиарда гривень. Кредиты на твердотопливные котлы оформило более 10 тысяч домохозяйств на сумму 322,8 миллиона гривень, а на энергоэффективные материалы и оборудование - более 146 тысяч семей на сумму 2,3 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банки с октября возобновили выдачу "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 35-процентным возмещением, которую с июля временно остановили, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватило для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.