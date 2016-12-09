На Днепропетровщине тысячи людей остались без отопления

В Днепропетровской области почти 10 тысяч человек остались без отопления в селе Аулы и в одном из микрорайонов города Каменское, говорится в сюжете "Сниданку с «1+1».

Отмечается, что отопление людям отключили в связи с тем, что с наступлением морозов коммунальщики начали ремонт центрального трубопровода.

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Сейчас в домах, которые почти все отапливаются с помощью газовых котлов, температура не выше 15 градусов даже с включенными электрообогревателями.

Местные возмущаются, что утечку газа в магистрали зафиксировали давно, а ремонт начали только с наступлением морозов. В то же время газовики обещают справиться за два-три дня.

Напомним, на Днепропетровщине украли миллион во время ремонта трубопровода. Ответственным лицам грозит от 5-ти до 8-ми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.