Земля под Киевом дешевеет

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре т.г. снизилась на 8,86% или на 598 долл. - до 6 154 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 9,41% (988 долл.) - до 9 515 долл./сотка, Обуховском – на 8,54% (701 долл.) – до 7506 долл./сотка, Бориспольском – на 9,21% (639 долл.) – до 6301 долл./сотка, Броварском – на 9,99% (581 долл.) – до 5234 долл./сотка, Васильковском – на 11,06% (572 долл.) – до 4601 долл./сотка и Вышгородском районе – на 10,78% (642 долл.) – до 5313 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков выросла в Кагарлыкском районе – на 9,91% (193 долл.) – до 2141олл./сотка, Фастовском – на 10,19 (162 долл.) – до 1752 долл./сотка, Барышевском – на 9,77% (149 долл.) – до 1674 долл./сотка; Макаровском – на 0,30% (8 долл.) – до 2658 долл./сотка и Бородянском районе – на 5,63% (167 долл.) – до 3133 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 21%, Бориспольском – 13%, Васильковском – 12%, Киево-Святошинском – 14%, Броварском – 16%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 2%, Барышевском – 1%, Фастовском – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за октябрь т.г. снизилась на 1,62% или 111 долл. - до 6 752 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (2364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.