Жилье эконом-класса на первичном рынке Киева подешевело на 13%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева в ноябре в долларовом эквиваленте снизилась на 12,9%.

Об этом УНИАН сообщили в строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест» (г. Киев). Как указывается в сообщении, в ноябре стоимость жилья на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась в среднем на 9,1%, жилье бизнес-класса подешевело на 8,4%, премиум-класса – на 9,9%. В течение ноября, согласно официальному курсу, доллар подорожал на 16,5%.

В то же время, «в ноябре стоимость жилья на первичном рынке Киева в гривневом эквиваленте увеличилась в среднем на 6,4%. В частности, стоимость жилья эконом-класса увеличилась на 2% - до 11638 грн. за 1 кв. м, бизнес-класса - на 7,6% - до 16915 грн. за 1 м. кв., а стоимость в премиум-сегменте увеличилась в среднем на 5,4% - до 26171 грн. за 1 м. кв.

Специалисты компании отметили, что «хоть сделки на первичном рынке совершаются в гривне, но в ноябре в более чем 40% анализируемых квартир (около 16% объектов) стоимость была привязана к иностранной валюте в связи с нестабильностью украинской денежной единицы».

В ноябре были сняты с продажи 4 объекта эконом-класса, а начаты либо возобновлены продажи в 5 домах этой же категории жилья.

По мнению специалистов, «большинство компаний до февраля 2009 года не будут официально пересматривать стоимость жилья в виду того, что на рынке попросту нет покупателей». Вместе с тем эксперты отмечают, что «практически все компании на сегодняшний день готовы предложить реальным покупателям скидки в размере от 10 до 20% в зависимости от площади интересующей квартиры».

По данным «Київ Житло-Інвест», до февраля 2009 года особых ценовых колебаний на первичном рынке не предвидится. «Операторы рынка сейчас все усилия направляют на поиск средств для завершения строительства своих объектов», отмечают в компании.

В компании уверены, что в ближайшие 1-1,5 года особой активности покупателей на первичном рынке жилья ждать не приходится. «Любые заявления о том, что в декабре или весной будущего года на рынок придут покупатели, является не чем иным, как неэффективной попыткой выдать желаемое за действительное», – считает руководитель отдела маркетинга и PR СИК «Київ Житло-Інвест» Владимир ГЕРМАНОВ.

В компании проанализировали 89 операторов, 185 объектов с периодом ввода в эксплуатацию 4 квартал 2008 – 2012 год.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева в октябре в гривневом эквиваленте выросла на 7,4% - до 11 415 грн. за 1 кв. м, бизнес-класса - на 6% - до 15 727 грн., премиум-класса - на 3,3% - до 24 822 грн. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» (г. Киев) основана в 2001 году. Основные направления деятельности: строительство жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, инвестиции в строительство, управление проектами. Общая площадь проектов компании – свыше 60 тыс. кв. м.

Основные реализованные проекты: жилой комплекс премиум-класса «Введенский» (введен в эксплуатацию в 2003 году), жилищно-офисный комплекс бизнес-класса «Ботаник тауэрз» (введен в эксплуатацию в 2006 году).

К 2010 году портфель реализованных проектов компании «Київ Житло-Інвест» составят еще 5 объектов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 100 тыс. кв.м.

Компания является членом Украинской строительной ассоциации.