”Киевгорстрой” начал работы на НСК ”Олимпийский”

Сегодня, 1 декабря, начались строительно-монтажные работы в ходе реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В соответствии с соглашением, генеральный подрядчик реконструкции НСК "Олимпийский" - Акционерное общество Холдинговая компания "Киевгорстрой" - приступила к выполнению первого этапа строительства - монтажа железобетонных конструкций трибун нижнего яруса. На протяжении двух месяцев по всему периметру чаши стадиона будут вестись работы по установке 440 железобетонных свай глубиной 22 метра. В работах сегодня принимают участие свыше 500 рабочих, 61 единица строительной техники, в том числе 4 бурильные установки,12 кранов, 32 бетоносмешиватели, 5 экскаваторов и других.

Количество работников и техники будет расти ежедневно в зависимости от увеличения нагрузки и объемов работ. В периоды наибольшей нагрузки количество работающих рабочих будет достигать до 10 тысяч, отметили в профильном министерстве.

На втором этапе строительно-монтажных работ ХК "Киевгорстрой" в декабре 2008 году приступит к установке подпорных стен на востоке и юге стадиона.

Третий этап строительства - перенос инженерных сетей. За время проведения реконструкции планируется перевести инженерные сети, проходящие через территорию стадиона. В частности, теплосети, газопроводы, электросети, водопровод и Новопрозоровский коллектор. Генеральный проектировщик этих работ – институт "Киевинжпроект".

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявил, что с 1 декабря начат главный этап реконструкции стадиона НСК "Олимпийский". "Как и планировалось согласно графику, согласованным с УЕФА, строительные работы на стадионе "Олимпийский" начались именно 1 декабря. Это дает нам уверенность, что силами отечественных компаний мы сможем построить современный многофункциональный спортивный комплекс", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Завершение строительных работ планируется на декабрь 2010 года.

Украина должна реконструировать НСК «Олимпийский» в Киеве для проведения Евро-2012.