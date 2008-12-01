DUPD сократил инвестиции

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD) принял решение сократить текущие инвестиции в три реализуемых проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, с учетом сокращения сумма инвестиций, которые могут быть направлены на реализацию данных проектов, составляет 83 млн. долл. без учета операционных расходов DUPD.

В частности, финансирование проекта «Вита Почтова» (строительство коттеджного поселка из 170 домов вблизи Киева) сократилось с 13 до 4,75 млн. долл.

Новая инвестиционная стратегия предполагает капитальное финансирование строительства 8 демонстрационных домов (ранее 20 домов), завершение архитектурной концепции проекта и средства на минимальное обеспечение коммунальных услуг.

В зависимости от результатов продаж объектов, которые должны начаться весной 2009 года, DUPD рассмотрит возможность либо дальнейшего финансирования проекта за счет доходов, полученных от предварительной продажи, либо за счет выделения дополнительных средств фондом.

При этом инвестиции в проект «Оболонь» (строительство многофункционального комплекса общей площадью 48 тыс. кв. м на месте существующего комплекса «Дом быта «Оболонь» в Киеве) уменьшена с 9,5 до 4,3 млн. долл.

Компания планирует выделить средства на зонирование участка, получение утвержденной документации по дизайну проекта и разрешения на строительство, которое ожидается весной 2009 года.

Кроме того, финансирование проекта «Земельный банк» (приобретение двух земельных участков общей площадью 675 га вблизи Киева) сократилось со 140,75 до 130,75 млн. долл.

DUPD намерен сократить инвестиции в покупку одного из земельных участков на 10 млн. долл., в результате чего будет приобретен участок на 50-60 га меньше.

Также компания пересматривает размер операционных расходов и развитие ряда будущих проектов.