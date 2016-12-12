Гройсман о коммунальных тарифах: Цена газа понятна, но на местах могут быть злоупотребления

Кабинет министров Украины не исключает определенных злоупотреблений местных властей, которые всецело ответственны за формирование коммунальных тарифов, и призывает граждан в случае необходимости обращаться с жалобами в местные советы или на правительственную горячую линию.

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Об этом в эфире одного из центральных телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Важно, чтобы на местном уровне был диалог с гражданами. Нужно показать как формируется тариф. Цена газа понятна, но на местах, мы допускаем, что могут быть злоупотребления (с тарифообразованием - УНИАН). Тарифы насчитывают предприятия теплокоммунэнерго», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что несмотря на ответственность местных властей, допускать их халатность или намеренное завышение тарифов - недопустимо.

«Нельзя допускать такое. Мы будем реагировать на такие вещи. Уже сейчас мы усовершенствуем нормативную базу, чтобы не давать возможности для таких злоупотреблений. Мы будем и далее следить за тем, что будет происходить», - сказал глава правительства.

При этом, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать в первую очередь, если граждане снова получат несправедливые платежки, Гройсман сказал: «Нужно обратиться в местные советы с жалобой и описанием проблемы, а затем уже - на горячую правительственную линию».

Глава правительства также напомнил, что существенным компенсатором высоких тарифов были и остаются система предоставления субсидий и рассрочки коммунальных платежей.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кабинет министров Украины в рамках усовершенствования системы оплаты коммунальных услуг в стране своим решением обязал предприятия теплокоммунэнерго начислять потребителям плату за тепло только по показаниям домовых счетчиков. Одновременно в правительстве привязали формулу начисления оплаты за тепло для домов, где счетчиков нет, к среднему показателю оплаты за тепло в домах, где счетчики есть.

Ранее глава правительства поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверить региональные предприятия теплокоммунэнерго в части справедливого формирования тарифов и начислений коммунальных платежей.