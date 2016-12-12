Кабмин предлагает увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному строительству

Кабинет министров Украины предлагает в 2017 году за счет специального фонда госбюджета увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 10,2%, или на 28 млн грн, – до 301,3 млн грн.

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Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, указанные средства правительство планирует направить на предоставление 51 кредита молодым семьям и одиноким гражданам на строительство или приобретение жилья.

При этом проектом государственного бюджета на 2017 год предлагается финансирование Госфонда содействия молодежному жилищному строительству за счет общего фонда в объеме 6,85 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в октябре текущего года увеличил уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 24 млн грн - до 273,4 млн грн. Целью докапитализации было обеспечение потребности молодых семей в льготном кредитовании строительства жилья по Госпрограмме обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.