"Лесной квартал" стал жилым комплексом года в Киевской области

На церемонии награждения, которая прошла 10 декабря в столичном отеле Intercontinental, стало известно о победе проекта в номинации «Жилой комплекс года Киевской области».

«Для нас это действительно большая победа, ведь признание со стороны такого авторитетного и компетентного жюри является показателем и ориентиром для всего рынка. Эта награда очень важна для всей нашей большой команды. Она является стимулом продолжать работать на заявленном уровне», – сказал во время награждения Сергей Караванский, директор компании «Альянс Новобуд».

«Лесной квартал» – это современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в центре Броваров (Киевская область). Среди его преимуществ эксперты отмечают удачные архитектурные решения, высокую энергоэффективность строений, развитую инфраструктуру, а также транспортную доступность (комплекс расположен в 6 километрах от Киева). Жилой квартал состоит из девяти домов, четыре из которых уже сданы в эксплуатацию. Здания сооружаются по монолитно-каркасной технологии с кирпичными внешними стенами.

Этим летом один из домов комплекса победил в номинации «Объекты жилищного строительства» в Конкурсе лучших зданий и сооружений, проводимого под эгидой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Осенью на территории «Лесного квартала» был сдан в эксплуатацию современный детский сад «Сказка», построенный и полностью оборудованный за счет компании «Альянс Новобуд» (впоследствии объект был подарен общине Броваров). В настоящее время специалисты продолжают создавать проект общеобразовательной школы.

«Мы работаем для удовлетворения запросов самых требовательных клиентов и высокую экспертную оценку нашей работы считаем подтверждением правильности выбранного пути», – подчеркнул на церемонии Сергей Караванский.

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Украине начал свою деятельность в 2001 году. Это общенациональный ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг в различных товарных категориях на украинском рынке.