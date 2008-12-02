Во Львове на вторичном рынке жилье подешевело на 7%

В ноябре т.г. стоимость однокомнатной квартиры во Львове снизилась на 7%, двухкомнатной – на 6,4%, трехкомнатной – на 7,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела анализа инвестиционных рисков компании "Росан-инвест" Василий МАРКЕВИЧ.

По его данным, на конец ноября средняя стоимость 1 кв. м жилья среднего класса по Львову составляла 1690 долларов.

По мнению В.МАРКЕВИЧА, на падение стоимости жилья повлияли проблемы с ипотечным кредитованием, ситуация с долларом и рост безработицы. Кроме того, довольно много потенциальных покупателей выжидают дальнейшего снижения цен и не спешат совершать сделки.

«Вместе с тем, на рынке аренды цены пока остаются без существенных изменений. Наблюдается отставание стоимости аренды от стоимости самого жилья. В этом сегменте действует такой фактор, как коммунальные услуги, которые с Нового года опять могут значительно вырасти, а также ситуация с колебанием доллара, ухудшение ситуации на рынке труда, падение цен на недвижимость. Все это отразится и на стоимости аренды жилья», – отметил В.МАРКЕВИЧ.