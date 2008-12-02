В Запорожской обл. по соцпрограмме обновлено свыше 1000 домов

В Запорожской области в рамках программы "Сельский двор" с начала года приобретено и реконструировано 148 жилых домов, газифицировано 882 дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, за 10 месяцев 2008 г. на выполнение программы "Сельский двор" было направлено в общей сложности 7 млн. 845,4 тыс. грн.

"4 млн. 107 тыс. грн. было выделено из государственного бюджета Украины, 2 млн. 737,5 тыс. грн. - из бюджета Запорожской области, 485,7 тыс. грн. на реализацию программы предоставили бюджеты районов области и 515,2 тыс. грн. было получено из других источников", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на все эти средства за 10 месяцев года было приобретено и реконструировано 148 жилых домов и газифицировано 882 жилых дома.

Справка УНИАН. Программа "Сельский двор" предоставляет возможность приобретения (реконструкции) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и имеющих приоритетные для развития территорий профессии (работники АПК, медработники, учителя, а также работники правоохранительных органов) на льготных условиях: через получение немонетарного кредита (в виде оплаты материалов и работ) под 3% годовых на длительные сроки.