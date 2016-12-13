Минрегион адаптирует сертификацию строительной продукции под европейские стандарты

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено адаптировать сертификацию строительной продукции под европейские стандарты, которые регулируются регламентом ЕС №305.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе корреспонденту УНИАН.

«Мы уже подготовили законопроект по 305-му регламенту ЕС и подали на рассмотрение регуляторной службы. Обсудив все разногласия, мы вчера нашли общее мнение и сейчас ждем подтверждения от регуляторной службы», - сказал заместитель министра.

Парцхаладзе отметил, что после принятия закона украинские производители смогут конкурировать за рубежом, а производители продукции, которые хотят зайти на украинский рынок, будут понимать, что не надо дополнительных документов.

«Этим законопроектом мы делаем правила едиными для украинского и европейского рынка. Потому, что сейчас существует большая проблема вхождения современных технологий, особенно по энергоэффективности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко определил приоритетные задачи, которыми займется Парцхаладзе на новом посту, а именно - дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно с международными практиками, а также привлечение инвестиций.

С 1 января 2016 года в Украине было отменено около 13 тысяч технических стандартов, принятых до 1992 года.