При кризисе выгодны инвестиции в МФК, гостиницы и премиум-класс

В условиях кризиса наиболее выгодно инвестировать в МФК, гостиницы, ритейл и жилье премиум-класса.

Руководитель аналитического департамента компании ESTA Holding Максим ГРОМАДЦОВ считает, что наибольшим спросом будут пользоваться офисные центры класса «А» в центральной части крупных городов, масштабные торговые центры (площадью от 100 тыс. кв. м) с хорошей транспортной структурой, клубные дома класса де-люкс, пятизвездочные гостиницы, коттеджные городки в престижных направлениях.

В то же время заместитель директора компании DTZ в Украине Наталья СТЕЛЬМАХ полагает, что в ближайшем будущем нас ожидает резкое падение спроса на дорогие офисы класса «А», особенно в центре города, и смещение в сторону более дешевых офисов класса «В», т.к. компании будут стараться свести к минимуму траты на аренду помещений.

В свою очередь управляющий партнер компании CB Richard Ellis Сергей СЕРГИЕНКО прогнозирует, что в краткосрочной перспективе в наибольшем выигрыше будут те девелоперы, которые реализуют проекты более дешевых офисных центров, а долгосрочной перспективе - более высокого класса. Сейчас он рекомендует браться за строительство офисного центра, если проект сможет окупиться на арендных ставках за 3 года.

По мнению экспертов, наиболее интересные для инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в недвижимость, - проекты, расположенные в Киеве и областных центрах (Донецк, Днепропетровск, Львов), готовность которых составляет 80-100%, с низким уровнем риска, обеспечивающие доходность не менее 15% (как правило, с уже заключенными договорами аренды и хорошей заполненностью).

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