Минрегион хочет отменить паевое участие для застройщиков

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено отменить паевое участие для застройщиков, а доход в местный бюджет закладывать при подписании договора аренды.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе корреспонденту УНИАН.

«Мы намерены ликвидировать паевое участие «как класс», потому что, если мы идем в Европу, нужно менять философию ведения бизнеса, делать это по мировым стандартам. Паевое участие не оправдывает себя, кроме того в этом механизме существует масса коррупции. Мы открыли первые дискуссии и изложим это в законодательном аспекте», - сказал заместитель министра.

Парцхаладзе отметил, что договоры аренды выдавались бесплатно, а это ведет к коррупции, поэтому необходимо закладывать доход в местный бюджет при подписании договора аренды.

«Наше предложение заключается в том, чтобы при подписании договора аренды закладывать доход в местный бюджет. Тогда, прежде чем продавать право на аренду земли, можно проанализировать целевое назначение участка под застройку. Например, когда мы понимаем, что на определенном участке будет 100-этажный дом, то участок естественно будет продаваться дороже», - сказал заместитель министра.

Также, чиновник заявил, что принять закон необходимо в течение нескольких месяцев, так как это повлияет на поднятие Украины в рейтинге Doing Business, а один пункт рейтинга может дать Украине минимум 600 млн долл. инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли оценивает коррупционную составляющую в строительстве при оплате паевых взносов в местные бюджеты на уровне 1,5 млрд грн.

В ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко определил приоритетные задачи, которыми займется Парцхаладзе на новом посту, а именно - дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно с международными практиками, а также привлечение инвестиций.