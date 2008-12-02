Fitch присвоило TMM рейтинги ”CC” и ”B (ukr)”

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании TMM Real Estate Development plc («TMM») долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «CC», национальный долгосрочный рейтинг «B(ukr)» и одновременно поместило рейтинги под наблюдение в список Rating Watch «Негативный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги поддерживаются благоприятной позицией TMM на украинском рынке жилой недвижимости, вертикальной интеграцией компании, в состав которой входят бизнес-сегменты девелопмента, строительства и строительных материалов, а также существенным портфелем проектов, имеющим хорошую диверсификацию по количеству (35) и видам проектов. Основная часть портфеля представлена проектами в области жилой недвижимости, где компания имеет наибольший опыт.

К отрицательным рейтинговым факторам относится тот момент, что большинство проектов ТММ пока не начаты. Способность компании осуществить планируемые проекты в значительной степени зависит от того, удастся ли ей привлечь внешнее долговое финансирование, что, как отмечает Fitch, может оказаться очень сложной задачей при существующей ситуации с фондированием. «Рейтинги TMM отражают относительно небольшие масштабы бизнеса компании (чистая выручка в 61 млн. долл. и EBITDAR в 9 млн. долл. на конец 2007 г.), ее слабые позиции ликвидности, недостаточность арендного дохода и уязвимость к возможному снижению маржи EBITDAR в случае спада на рынке недвижимости. В случае сокращения маржи EBITDAR возможно резкое повышение финансового коэффициента «чистый долг/EBITDAR». Кроме того, качество корпоративного управления у TMM находится ниже мировых стандартов, при высоком уровне риска «ключевой фигуры», поскольку ведущая роль в управлении компанией принадлежит ее основному бенефициарному владельцу и генеральному директору Николаю ТОЛМАЧЕВУ, контролирующему 70% акций компании. Помимо этого, TMM не имеет четкой внутренней политики, регулирующей уровень ликвидности, а также существенных механизмов, способных предотвратить вывод денежных средств акционерами» - говорится в сообщении.

Помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» отражает ожидания Fitch, что TMM вероятно не сможет погасить или рефинансировать краткосрочную задолженность с учетом слабой позиции ликвидности компании, воздействия возможного спада на рынке недвижимости и сложной ситуации с финансированием. «Как следствие, компания имеет сильную зависимость от решений кредиторов по пролонгации заимствований, а Fitch не может с уверенностью предполагать, что все кредиторы будут готовы продлить обязательства компании. Понижение рейтингов может последовать в случае, если компания на практике не сумеет погасить задолженность, по которой наступает срок погашения, или если будут свидетельства неминуемости дефолта», - отмечается в сообщении рейтингового агентства. «И, напротив, Fitch отмечает, что рейтинги компании могут быть исключены из списка Rating Watch «Негативный», если компания создаст достаточный резерв ликвидности для покрытия своих краткосрочных долговых обязательств».

По информации Fitch, ликвидность TMM поддерживается за счет резервов денежных средств в размере 1 млн. долл. и неиспользованных безотзывных кредитных линий на общую сумму 25 млн. долл. (на 20 ноября 2008 г.). При этом потребности компании в фондировании включают краткосрочный долг в размере 65 млн. долл., и она продолжает генерировать отрицательный денежный поток. Поэтому TMM имеет невысокий показатель ликвидности ниже 0,5x. По состоянию на 20 ноября 2008 г., общий долг компании составлял 88 млн. долл., 66% которого - это обеспеченный долг (главным образом, активами в области недвижимости). Документация по кредитам не содержит финансовых ковенантов. Задолженность сконцентрирована в украинской 100-процентной дочерней структуре TMM - Фирма «Т.М.М.»-ООО, которая является основной операционной компанией группы TMM и специализируется на строительстве и девелопменте. Портфель долговых обязательств включает выпуск внутренних облигаций на сумму 181 млн. грн. (эквивалент 30 млн. долл.) с купоном 16,5% и погашением в октябре 2009 г.

Справка УНИАН. Компания TMM зарегистрирована на Кипре. Это холдинговая компания вертикально интегрированной девелоперской и строительной группы, ведущей деятельность в Украине, главным образом, в Киеве, а также имеющей присутствие в г. Харькове и в Крыму. По данным рейтингового агентства Fitch, в 2007 г. чистая выручка TMM составила 61 млн. долл., EBITDAR – 9 млн. долл., а маржа EBITDAR – 15%. Выручка была получена за счет продажи квартир (45%), строительства (48%), аренды (2%) и других видов деятельности (5%). В 2007 г. компания провела IPO на Deutsche Stock Exchange. Доля акций в свободном обращении составляет 13%