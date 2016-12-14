Средняя цена квартир в центре Нью-Йорка впервые поднялась выше $2 миллионов

Средняя цена продажи квартиры на острове Манхэттен в Нью-Йорке в этом году составит более $2 млн — средняя стоимость жилья в центре Нью-Йорка впервые в истории поднялась выше этой отметки, сообщает Reuters.

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Рост цен связан с увеличением продаж кондоминиумов стоимостью выше $10 млн, говорится в исследовании сайта по недвижимости CityRealty. Значительное влияние на цены, в частности, оказало начало продаж квартир в 432 Парк-авеню — 96-этажном небоскребе, самом высоком жилом здании США. 52 из 75 проданных в здании квартир стоили более $10 млн каждая, стоимость некоторых превышает $40 млн.

Цены на квартиры на Манхэттене растут каждый год начиная с 2011 года, однако CityRealty ожидает, что в 2017 году рост остановится из-за отсутствия новых высоток с дорогостоящими квартирами.

Средняя стоимость кондоминиумов и квартир в кооперативных домах на Манхэттене, за исключением Гарлема, в 2016 году составила $2,2 млн против $1,9 млн годом ранее. Средняя цена на обычные квартиры без учета дорогостоящего жилья составила $1,2 млн.