Конкурс на лучший проект «Мистецького арсенала» выиграли японцы

Первую премию в размере 68 тыс. евро международного архитектурного конкурса на лучший проект комплекса «Мистецький арсенал» получит японская компания Arata Isozaki & Associates (Япония).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

По его словам, конкурс проводился за средства ГП «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал». Вторую премию в размере 51 тыс. евро жюри присудило компании AIX Arkitekter AB (Стокгольм, Швеция), третью (34 тыс. евро) – архитектору David Chipperfield (Лондон, Великобритания), четвертую (17 тыс. евро) – компании Kleihues + Kleihues (Берлин, Германия).

И.ТАРАСЮК сообщил, что на протяжении двух недель в Украинском доме проводится выставка для общественного обсуждения проектов, которые были отобраны для второго тура конкурса. После общественных слушаний будет принято решение о дальнейшей разработке проекта, а в следующем году будет приниматься решение о его финансировании (поиске инвесторов). По оценкам И.ТАРАСЮКА, строительство комплекса может занять 5-10 лет.

Руководитель Государственного управления делами добавил, что перед архитектурными мастерскими ставили задачи выполнить проект с учетом исторической среды, сложного ареала застройки, а также обеспечения комплекса необходимой инфраструктурой.

По словам члена жюри Гернота ШУЛЬЦА, жюри рекомендовало Arata Isozaki заняться разработкой генерального плана проекта и концертным холлом, AIX Arkitekter AB – разрабатывать архитектуру кинотеатра, David Chipperfield – проектировать музей, а Kleihues + Kleihues – гостиницу.

Как отметил генеральный директор ГП «Мистецький арсенал» Игорь ДИДКОВСКИЙ, целью конкурса было перепланирование участка площадью 9,8 га в границах территории исторической застройки. На данном земельном участке планируется расположить Центр украинской музыки с концертными залами, Музей современного искусства, Украинский центр экранных искусств, Научно-исследовательский реставрационный центр, Центр творческих индустрий, админкорпус, гостиницу и апарт-отель, паркинги, парк и детский городок.

По данным И.ДИДКОВСКОГО, в конкурсе принимали участие 133 проектных компании из 25 стран мира, в том числе три компании из Украины.

И.ДИДКОВСКИЙ добавил, что на данный момент завершаются противоаварийные работы Старого арсенала. Планируется, что первая очередь комплекса откроется ко Дню независимости.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля т.г. Государственное предприятие «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал» объявило международный архитектурный конкурс на лучший архитектурный проект комплекса «Мистецький арсенал». Заказчиком проведения конкурса является ГП «Мистецький арсенал», профессиональным советником, согласно стандартам ЮНЕСКО, – немецкая компания [phase eins].