Утепление жилья позволит украинцам экономить до 60% на комуслугах – вице-премьер Зубко

Термомодернизация жилья по программе Фонда энергоэффективности даст возможность украинским семьям экономить от 20% до 60% платежей за газ, тепло и горячую воду.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Фонд энергоэффективности компенсирует клиенту 40-50% общей стоимости проекта по реновации. Если семья термомодернизировала жилье, а экономия составила 20-60% платежей за газ, тепло, горячую воду, то на каждые 100 гривень, уплаченные за коммуналку, семья сэкономит 20-60 гривень. С 1000 гривень экономия может достичь 600 гривень, которые можно ежемесячно использовать на погашение кредита. Этих средств достаточно, чтобы воспользоваться банковским кредитом на термомодернизацию жилья. Осуществить проект реально за 2-3 месяца, а окупится он примерно за 6 лет", - цитирует Зубко пресс-служба.

По его словам, банк делает последний платеж на счет строительной компании только после завершения работ и проверки Фондом энергоэффективности их качества. Таким образом, строители заинтересованы выполнить работу качественно и в установленные сроки, что значительно облегчает общение домовладельца с подрядчиком.

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"Стоимость работ в зависимости от выбранного домовладельцем пакета энергоэффективности в рамках Фонда энергоэффективности, ориентировочно будет составлять от 1 тысячи до 2 тысяч гривень за квадратный метр", - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Фонд энергоэффективности, целью которого является обеспечение стабильного финансирования проектов по тепломодернизации жилых домов, может заработать в Украине с 1 апреля 2017 года, а реализация мер по энергоэффективности позволит в течение 10 лет снизить потребление газа населением Украины в 2 раза – до 9 миллиардов кубометров.