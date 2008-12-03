В Житомире на вторичном рынке жилье подешевело

В ноябре т.г. стоимость однокомнатной квартиры в Житомире снизилась на 10%, двухкомнатной – на 9,2%, трехкомнатной – на 15%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил эксперт по недвижимости, основатель житомирской компании " Актив+" Сергей ФОРЕСТ.

По его данным, на конец ноября средняя стоимость 1 кв. м жилья среднего класса по Житомиру составляла 1290 долларов.

По мнению С.ФОРЕСТА, падение стоимости жилья стало следствием прекращения выделения кредитов банками областного центра, нестабильности курса гривни и иностранной валюты, что вызвано приостановкой поступлений денежных средств на банковские счета и их выплат населению.

"Но главным фактором все-таки остается мировой финансовый кризис, который также влияет на нестабильность рынка недвижимости в Украине в целом и Житомире в частности. Сегодня цены на однокомнатные малогабаритные квартиры в Житомире колеблются от 30 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за квартиру . Двухкомнатные- от 50 тыс. долл. до 65 тыс. долл. Ликвидная цена на трехкомнатные квартиры в Житомире колеблется от 60 тыс. долл. до 70 тыс. долл. И хотя продавцы держат высокими цены на квартиры, покупатели имеют выбор и стараются приобрести жилье подешевле", - отметил С. ФОРЕСТ.