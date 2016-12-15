СМИ сравнили долю в расходах на коммуналку в Украине и Европе: платим в 1,5 раза меньше (инфографика)

Об этом говорится в статье журнала Новое время.

"Даже с учетом новых тарифов средний платеж по стране за жилищно-коммунальные услуги, по данным Госстата на конец второго квартала 2016-го, составил 16,2 % от всех расходов украинских домохозяйств. Сейчас эта доля не- сколько вырастет, но, по мнению экспертов, не глобально: станет больше субсидий и тех, кто экономит. Соответствующая статистика у Госстата еще не готова. Украинский уровень ниже, чем среднеевропейские 24,4 %", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из стран—членов ЕС лишь в Литве и Мальте доля коммуналки в семейных расходах в среднем чуть ниже, чем в Украине. Остальные государства Евросоюза — впереди. При этом для украинских семей, которые оформили субсидию, коммунальные расходы будут ниже: эксперты НАК "Нафтогаз" Украины подсчитали, что в таком случае на конец 2016-го они составят в среднем 10 %.

В то же время, европейцам доступно множество вариантов удешевления энергоносителей или сокращения их потребления, чего украинцы лишены – в связи с монополизацией этой сферы в стране, а также зачастую недоступностью установки индивидуальных счетчиков или регуляторов. Также у украинцев нет возможности уменьшить тепло в квартире, а в Европе на этом сильно экономят.

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Например, в Чехии, по данным Евростата, одна из самых высоких коммунальных нагрузок в ЕС — 25,9 %. В соседней Словакии она чуть ниже — 24,9 % от общих расходов домохозяйств.

Александр Веденеев, начальник управления аналитики НАК "Нафтогаз" Украины, пояснил как рыночные отношения формируют такие цены в ЕС. Например, стоимость газа складывается из его оптовой цены, наценки поставщика, тарифа на транспортировку и так далее.

“Конечные тарифы для потребителей могут также зависеть от скидок для новых клиентов розничных поставщиков, скидок залояльность клиентов, акционных предложений розничных поставщиков”,— уточняет эксперт.

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В результате цена за кубометр газа может радикально отличаться в зависимости от страны. Например, самая высокая — 1,3 тыс. долларов за куб. м — в Швеции. А в Украине она минимальна по европейским меркам — 273 доллара.

"Но то, что платят украинцы сейчас, даже после повышения — это минимум по европейским меркам. В среднем в ЕС доля коммунальных трат в ежемесячных финансовых обязательствах домохозяйств в полтора раза выше аналогичного украинского показателя", - говорится в статье.

Украинцы отличаются от европейцев и в структуре. У последних коммуналка — ключевая статья ежемесячных трат, занимающая четвертую их часть. Лишь затем идут транспортные расходы и оплата продуктов питания (13 % и 12,3 % соответственно).

Украинцы же, по данным Госстата за второй квартал 2016-го, прежде всего тратятся на еду — 36 % от среднего домашнего бюджета. А коммунальные расходы, идущие следом, занимают в 2,2 раза меньшую долю.

В Европе также поддерживают своих граждан субсидиями, но под их действие подпадает лишь ограниченный круг лиц. Однако в Европе действует прозрачная система тарифообразования.

В Варшаве, например, работают сразу несколько операторов по поставкам газа и электричества: государственных, муниципальных и частных. И рядовой европеец может заключить контракт с той структурой, которая, на его взгляд, предлагает оптимальное соотношение цены и качества.

Если какое-то из этих предприятий хочет поднять тариф, то оно ставит в известность регулятора и объясняет мотивы повышения.

При этом расходы на коммунальные услуги в Евросоюзе довольно стабильны. Так, по данным Евростата, в 2005-м в среднем по ЕС на эти цели домохозяйства отдавали 22,5 % от своего дохода, а в 2015 году — 24,4 %.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кабинет министров Украины в рамках усовершенствования системы оплаты коммунальных услуг в стране своим решением обязал предприятия теплокоммунэнерго начислять потребителям плату за тепло только по показаниям домовых счетчиков. Одновременно в правительстве привязали формулу начисления оплаты за тепло для домов, где счетчиков нет, к среднему показателю оплаты за тепло в домах, где счетчики есть.

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