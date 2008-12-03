Коттеджи под Киевом подешевели на 4%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в ноябре т.г. снизилась на 4,15% (74 долл.) - до 1714 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 321 тыс. 974 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период снизилась на 6,18% (135 долл.) - до 2049 долл. за 1 кв. м при средней стоимости 418 тыс. 659 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 102 долл., до 1962 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 109 долл., до 1886 долл./кв. м; Вышгородском – на 70 долл., до 1474 долл./кв. м; Васильковском - на 76 долл., до 1456 долл./кв. м; Бориспольском - на 37 долл., до 1834 долл./кв. м; Макаровском - на 59 долл., до 1152 долл./кв. м; Броварском – на 22 долл., до 1441 долл./кв. м и Бородянском районе - на 19 долл., до 1286 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе - 20%, Васильковском - 16%, Бориспольском - 12%, Вышгородском - 7%, Обуховском - 7%, Бородянском - 8%, Броварском - 11%, Макаровском - 19%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в октябре т.г. снизилась на 1% (18 долл.) - до 1788 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 397 тыс. 534 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).