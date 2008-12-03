Жилье во Львове будет дешеветь до апреля - эксперт

Стоимость первичного и вторичного жилья во Львове за январь-март 2009 году снизится на 20-30%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор компании «Росан-Инвест» Денис ШМЫГАЛЬ.

По его словам, мировой финансовый кризис привел к тому, что рынок недвижимости Львова уже третий месяц находится в состоянии стагнации. При этом в отдельных сегментах рынка можно наблюдать незначительное падение.

«По нашим прогнозам, в январе, феврале и марте падение продолжится. Стоимость жилья на первичном и вторичном рынке упадет на 20-30%», - сказал он.

Д.ШМЫГАЛЬ считает, что больше всего пострадает сегмент социального жилья, в частности, значительно упадут цены на квартиры в панельных домах. «Хотя в действительности кризис лишь приведет цены в соответствие с качеством жилья», - добавил эксперт.

По мнению гендиректора компании, уже после Нового года можно ожидать волну невозвращения по ипотечным кредитам. «Это приведет к тому, что в феврале-марте 2009 года банки выставят на продажу ряд объектов жилой и коммерческой недвижимости. Низкие цены на эти объекты вызовут незначительное оживление на рынке недвижимости», - отметил он.

При этом Д.ШМЫГАЛЬ уточнил, что настоящий спрос на недвижимость появится только в конце следующего года, в то время как предложение будет значительно меньше из-за приостановки строительства части объектов первичной недвижимости. «Это позволяет допустить, что цены на недвижимость во Львове поднимутся к отметке весны-осени этого года ориентировочно через 2-3 года», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, в ноябре средняя стоимость жилья на вторичном рынке Львова снизилась на 7% - до 1690 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. ООО «Росан-Инвест» входит в состав финансово-промышленной группы «Росан», является официальным представителем компании «SNC-Lavalin» в Украине. Компания работает на рынке недвижимости Украины с 2006 года.

В пакете проектов «Росан-Инвест» – сеть логистических центров классов «А» и «В» в западном регионе Украины, пригородные комплексы под строительство коттеджных городков, офисные центры класса «В+» во Львове, элитное жилищное строительство в центральной и припарковых зонах Львова, спортивные комплексы общегосударственного значения, объекты рекреации в пригородной зоне.