Планы по энергоэффективности в жилом секторе: за 4 года сэкономить 1 миллиард кубов газа

Украина может сократить потребление газа в жилом секторе на 1 миллиард кубометров за 4 года после введения в действие полного пакета законодательства по энергоэффективности, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Введение в действие полного пакета законодательства по энергоэффективности уже через 4 года прогнозируемо сократит потребление газа в жилом секторе на 1 миллиард кубометров и значительно уменьшит платежи населения за коммунальные услуги. Мы будем покупать на 1 миллиард кубометров меньше импортного газа, за который мы платим валютой", - цитирует Зубко пресс-служба.

По его словам, Украине для полномасштабного внедрения энергоэффективности нужно потратить 50 миллиардов долларов.

"Из госбюджета реально выделить лишь незначительную часть этих средств. Однако если государство предоставит действенный инструмент, деньги готовы предоставить международные инвесторы и банки, поскольку термомодернизация оживит строительство, рынок товаров и услуг и создаст тысячи рабочих мест", - отметил вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Украине Фонда энергоэффективности и направил его в парламент.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко призывает парламент до конца года принять 4 законопроекта, необходимых для начала работы Фонда энергоэффективности в 2017 году, которые станут фундаментом энергонезависимости страны, а именно "О жилищно-коммунальных услугах", "О коммерческий учет коммунальных услуг", "Об энергетической эффективности зданий" и "О Фонде энергоэффективности".