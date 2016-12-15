Жилье в Киеве в следующем году может подорожать на 18% - эксперт

Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в национальной валюте с начала года выросла на 12% и может подорожать на 18% в 2017 году, сообщила заместитель генерального директора по маркетингу инвестиционно-девелоперской компании UDP Олеся Перчак.

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«Объем продаж компании увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За 2016 год средняя цена на рынке Киева увеличилась на 12% в гривне и на 4% в долларовом эквиваленте, а в следующем году наши аналитики прогнозируют рост цен на 18%, а увеличение продаж на 20%», - сказала Перчак.

По ее словам, рост цен в большей мере связан с инвестиционной привлекательностью недвижимости, а также с курсовыми колебаниями.

«Несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию, в Киеве ввели в эксплуатацию 64 объекта в 2016 году, тогда как в 2015 году 45 объекта, а это на 22% больше. На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение предложения, потому что у покупателей нет альтернативы вложения средств», - сказала она.

Перчак отметила, что в целом по рынку в 2016 году наблюдается активизация застройщиков, а в 2017 году появится около 40 новых объектов. В UDP также считают, что такая ситуация позитивно влияет на качество рынка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева за период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года в долларовом эквиваленте снизилась на 20,2%.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем увеличилась на 0,6% – до 23,275 тыс. грн/кв. м.