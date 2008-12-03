TMM хочет привлечь финансирование

Компания TMM ведет переговоры о привлечении финансирования в размере 130 млн. грн. и 150 млн. долл. для строительства объектов недвижимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня мы ведем переговоры с двумя международными банками о привлечении финансирования в размере 130 млн. грн. и 150 млн. долл. Подписание документов по предоставлению одним банком 130 млн. грн. возможно в феврале следующего года, со вторым банком сейчас идут переговоры», – отметил генеральный директор компании ТММ Николай ТОЛМАЧЕВ.

В настоящий момент компания не приступает к реализации новых проектов недвижимости, требующих инвестиций в начале строительства, а сконцентрировалась на реализации текущих проектов на стадии строительства. Эти расходы компания покрывает за счет доходов от операционной деятельности.

На сегодня компания осуществляет строительно-монтажные работы по 11 объектам жилой недвижимости общей площадью около 410 тыс. кв. м, еще около 3 млн. кв. м находятся на этапе проектирования.

Справка УНИАН. ТММ – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности компании – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. ТММ разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

По состоянию на 30 июня 2008 года 35 проектов недвижимости компании ТММ оценены в 1,494 млрд. долл.

Проекты компании расположены в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире, АР Крым и Херсонской области.