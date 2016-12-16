"Теплыми" кредитами уже воспользовались 200 тысяч семей – вице-премьер Зубко

Программой так называемых теплых кредитов на проведение энергоэффективных мероприятий (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и прочее) в Украине уже воспользовались 200 тысяч семей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития строительства и и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время итоговой коллегии Минрегиона, посвященной результатам выполнения министерством плана приоритетных действий правительства на 2016 год.

"Мы продолжаем на следующий год программу "теплых" кредитов. Она показала результативность, так как 200 тысяч семей воспользовались этой программой", - сказал Зубко.

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Как сообщал УНИАН, программа выдачи "теплых" кредитов началась в апреле 2015 года. Тогда правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Ранее в Кабмине сообщили, что на 2017 год закладывают 400 миллионов гривень на выдачу населению "теплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.